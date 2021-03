MMA : un combat finit en bagarre générale avec des coups de feu en Floride

Une soirée MMA qui dégénère...

par Team Mouv'

La plupart du temps lors d'un évènement de MMA, les combats sont prévus à l'avance et se déroulent uniquement dans l'octogone . Mais des fans floridiens en ont décidé autrement, lors de la conférence de presse qui a suivi le combat entre Alexis Fernandez et Filipe Valentim samedi 20 mars lors du RIZE Fighting Championship .

Chaises volantes et sécu débordée

Sur les images diffusées par TMZ Sport, on peut apercevoir les agents de sécurité essayer désespérément de séparer la rixe . Comme le veut la tradition dans ce genre de bagarre générale, les chaises volent dans tous les sens et les personne ne comprend vraiment pourquoi il tape son voisin . Un homme au milieu de la cohue va même jusqu'à sortir son arme et tirer :

Au moins deux coups de feu

Alors que le speaker tente de ramener le calme dans la salle en demandant aux gens de s'assoir, l'homme fait feu . Il déclenche instantanément un mouvement de panique et des gens se mettent à plat ventre dans la salle par peur d'être blessé . Heureusement, personne ne sera touché par les tirs, seuls quelques personnes ayant participé à la bagarre ont été légèrement blessées .

L'homme qui tire au moins 2 coups de feu durant la bagarre

Soirée gâchée

"Pour un évènement qui se déroulait si bien . . . c'est dégoutant !" expliquait Armando Gonzalez, le directeur du RIZE Fighting Championship . Il était furieux que son évènement ait été gâché par tant de violence et particulièrement par l'homme qui a tiré les coups de feux : "Heureusement, les autorités ont emmené cet homme en garde - à - vue__ ." affirme le patron à la presse américaine