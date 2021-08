MMA : le combat Gane-Ngannou pourrait avoir lieu en France

Ciryl Gane, premier français à gagner une ceinture de l'UFC, va affronter le champion en titre, Francis Ngannou. Et l'UFC verrait bien le combat se dérouler en France...

Le 8 août dernier, Ciryl Gane devenait le premier français à obtenir une ceinture de l'UFC. En terrassant l'américain Derrick Lewis en trois rounds, le poids lourds s'impose comme champion intermédiaire . Prochaine étape : le combat contre le camerounais Francis Ngannou, champion des poids - lourds en titre .

Dès la fin du combat Gane - Lewis, le président de l'UFC, Dana White, a renouvelé son envie d'organiser le combat en France : "Cela ne pourrait pas mieux se passer que comme ça . Le seul élément qui pourrait gâcher la fête est le truc complètement fou que traverse le monde en ce moment . Je ne sais pas . Avec un parfait scénario, oui on irait en France, et on ferait ça là bas, ce serait incroyable . "

Le MMA en France, c'est possible

Un combat d'un tel niveau dans l'Hexagone serait le scénario rêvé pour l'UFC . "On travaille depuis longtemps pour aller en France, maintenant c’est possible . On a en plus un partenariat TV en France, détaille Dana White . Quand tu veux créer des combats ou des combattants, tu veux que les meilleurs gars s’affrontent . Cela ne pouvait pas mieux se passer que comme ça ! "

Ciryl Gane lui même avait exprimé son envie de voir le MMA se développer en France. Pas encore de date officielle pour ce choc des titans . Gane évoque la fin 2021, même s'il avoue vouloir se reposer et profiter de cette ceinture intermédiaire .