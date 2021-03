Mike Tyson vs Evander Holyfield : on a enfin la date officielle

La rivalité entre les deux poids-lourds avait marqué au fer rouge les années 90.

par Team Mouv'

On en sait plus sur l'épilogue de la rivalité plus électrique de toute l'histoire de la boxe . Après avoir prouvé qu'il avait encore de très beaux restes face à Roy Jones Jr en décembre dernier, Mike Tyson vient d'annoncer la date à laquelle il rencontrera Evander Holyfield !

Rendez - vous en mai

"Le combat va se faire entre moi et Holyfield . Holyfield est quelqu’un d’humble, ça, je le sais . ( . . . ) Je serai victorieux le 29 mai__" a déclaré le combattant légendaire sur FightHUB . L'information a été repérée par le média spécialisé La Sueur. On aura donc droit à l'ultime revanche de cette opposition légendaire dans 2 mois !

La trilogie ultime

Ce sera la 3ème rencontre entre ces deux immenses athlètes . En 1997, leur dernier combat s'était soldé par une disqualification légendaire après qu'Iron Mike ait arraché un bout de l'oreille de "Real Deal" avec ses dents ! Tyson avait aussi reçu plusieurs violents coups de tête, qui lui avaient entaillé l'arcade . Un véritable "dog fight" :

Un combat d' "exhibition" ?

Comme pour la rencontre face à Roy Jones Jr, cette opposition avec Holyfield prendra la forme d'un combat d'exhibition . Evander Holyfield s'entrainait déjà en mai 2020 en parlant d'une éventuelle exhibition sans donner le nom de l'adversaire . . . On comprend mieux pourquoi !

Depuis des années, les deux légendes vivantes du noble art se sont largement réconciliées et nourrissent un sincère respect mutuel. Avec ce combat d'exhibition, ils boucleront la boucle commencée en 1996 avec leur premier combat, en rendant nostalgique de nombreux amoureux du sport .