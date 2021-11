Masvidal répond à McGregor : "retourne te battre avec des vieux dans des bars"

Jorge Masvidal a répondu aux attaques de McGregor.

par Team Mouv'

Conor McGregor ne se fait décidément pas que des amis . Après sa dispute titanesque avec Poirier, il s'est fait remarquer en essayant de se battre avec MGK, en cassant le nez d'un DJ en Italie, et, plus récemment, pour ses interactions pleines de piment avec Jorge Masvidal .

En effet, Jorge Masvidal, blessé pendant l'exercice, a déclaré forfait pour l'UFC 269, où il devait affronter son ennemi depuis 2019, Leon Edwards . Un geste que n'a pas manqué de remarquer McGregor, qui a aussitôt réclamé le retrait de la ceinture BMF à Masvidal .

Un forfait qui n'a pas plu au Notorious

Ainsi, l'Irlandais s'est fendu d'un tweet bien piquant envers Gamebred : "C’est aussi l’anniversaire de Jorge Masvidal mais c’est une salope d’avoir lâché ce match contre Leon . J’emmerde ta "blessure" . Tu signes pour te battre, tu te bats . Retirez - lui cette ceinture qu’il n’a jamais gagnée . Une pute en peignoir . "

Sans laisser les propos traîner, le concerné a aussitôt répondu au Notorious, ironisant : "j__e suppose que tu n'as pas pris tes médicaments et que tu t'es trompé de cible . Ne t'énerve pas, ton client était sur le point d'être béni avec le pplus gros salaire de sa vie et maintenant tu ne prends pas un centime de son cul . Je suis trop un homme pour toi, petit gars, retourne te battre avec des vieux dans des bars__", faisant référence au contrat liant les deux sportifs . Et d'ajouter : "Va emmerder quelqu'un d'autre avant que je fasse un contrat pour te faire hospitaliser à nouveau" .

McGregor et Masvidal n'ont donc pas fini de s'envoyer pique sur pique, et leur répartie ne semble pas trouver de fin possible . . . sauf, peut - être, un affrontement sur le ring, même si rien n'est encore prévu .