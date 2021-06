Logan Paul sur Mike Tyson : "tu ne peux pas me dire, que je ne le battrai pas !"

À peine deux semaines après son combat face à Floyd Mayweather, Logan Paul est déjà à la recherche d'un nouvel adversaire.

par Team Mouv'

Après avoir survécu à 8 rounds face à Floyd Mayweather, Logan Paul ouvre la voie à une autre opposition face à un des plus grands boxeurs de tous les temps : Mike Tyson .

C'est dans son podcast Impaulsive que le youtubeur a fait comprendre qu'il pourrait s'attaquer à la montagne Tyson . "On a parlé d'un combat face à Mike Tyson avec mon avocat, il m'a dit qu'il allait m'arracher la tête et que je n'avais aucune chance" . Sûr de lui et en s'appuyer sur son étonnante résistance face à "Money" Mayweather, Logan Paul assure "qu'il a déjà connu le pire" et que rien ne l'empêchera de battre Iron Mike. Le néophyte a également évoqué l'âge du boxeur de 54 ans : "Mec, il vieux, vieux !" . Le frère de Logan, Jake Paul, a également tenu à rappeler à son aîné qu'il avait déjà "fait mieux que McGregor face à Mayweather" et qu'il avait donc toutes ses chances .

Tyson n'est pas un grand fan de Logan Paul

Tyson a effectivement 28 ans de plus de Paul mais il a de beaux restes . Il était d'ailleurs remonté sur le ring l'année dernière pour un combat d'exhibition face à la légende Roy Jones Jr . Le boxeur continue de s'entrainer en attendant un deuxième combat qui se profile pour septembre 2021 .

Un combat qui, s'il avait lieu, pourrait s'annoncer explosif . Tyson avait déjà soutenu Mayweather dans son combat face à la star du web, mettant en avant les valeurs du noble art face à l'irrespect de Logan Paul .