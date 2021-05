Logan Paul prédit qu'il va mettre K.O Floyd Mayweather

Floyd Mayweather va affronter ce samedi 5 juin Logan Paul dans un combat d'exhibition en Floride.

par Team Mouv'

Dans la nuit de samedi à dimanche 6 juin, le boxeur de légende Floyd "Money" Mayweather va affronter le Youtubeur Logan Paul dans un combat d’exhibition de boxe anglaise qui fait couler beaucoup d'encre. Depuis l'altercation survenue en marge d'une conférence de presse, le public montre de plus en plus d'intérêt pour se combat aux allures de "Freak Show" .

Logan Paul, la confiance incarnée

Dans une vidéo promotionnelle publiée par le diffuseur ShowTime, le boxeur du dimanche se montre plutôt confiant en dépit de l'écart impressionnant de palmarès (50 - 0 pour Floyd contre 0 - 1 pour Logan Paul ) : "Je pense vraiment que je peux le battre" affirme l'influenceur . Logan Paul va même beaucoup plus loin dans l'analyse en affirmant : "Il pense vraiment que je suis un faux combattant . Je comprends . Tout ce que je montre sur les réseaux dit la même chose . Mais je suis vraiment investi dans cette vie maintenant . Le fait que Floyd me sous - estime va lui faire du mal__, je pense . "

A une semaine de la rencontre, il aurait était étonnant que Logan Paul ne pense pas pouvoir vaincre Mayweather . En réalité, le seul réel argument qui jouera en sa faveur le soir du combat est son poids. En effet, il montera sur le ring avec 20 kg de plus que le champion invaincu des poids welters ! "Je vais le mettre KO et devenir le plus grand boxeur de la planète . Ensuite, je vais prendre ma retraite et ne pas donner à Floyd de revanche… Il ne sait pas avec qui il va monter sur le ring . Il pense vraiment que je suis un YouTubeur . " assure t - il !

"Money" fait sa money

Mais face à un maître de la défense, Logan Paul pourrait tomber de haut ! De son côté Floyd Mayweather est entrain de réaliser un exploit : celui de se faire un immense chèques pour un combat facile . Il faut dire que Floyd est passé maître dans l'art d'organiser des combats lucratifs à moindres risques . Il s'était par exemple fait le deuxième plus gros bénef de sa carrière en affrontant Conor Mcgregor, qui n'avait jamais combattu en boxe anglaise. . . quel génie !