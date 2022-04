L'UFC devrait (enfin) débarquer en France

L'UFC devrait enfin organiser son premier évènement en France et la date aurait été arrêtée.

par Greg Godefroy

Elle arrive enfin. L'UFC devrait enfin organiser son premier évènement en France, très attendu par les fans depuis la légalisation de ce sport en France au printemps 2020. Dana White, le boss de la Ligue, avait déjà annoncé qu'il travaillait sur l'organisation d'un tel évènement en France et on en sait aujourd'hui un peu plus. Selon Al Zullino, journaliste spécialisé MMA et toujours plutôt bien informé, le 1er évènement UFC en France devrait se dérouler le 3 septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Rien n'est encore officiel ni confirmé mais selon RMC Sport, l'UFC travaillerait bien sur cette date. Il ne manque maintenant plus que les noms des athlètes qui combattront même si les tricolores devraient être mis à l'honneur (lors du dernier événement UFC à Londres, tous les combats de la carte principale sauf un comptaient un athlète britannique) et on devrait logiquement retrouver Ciryl Gane, Manon Fiorot ou encore Taylor Lapilus.

Patience.