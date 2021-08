Khabib sur les ring girls : "les personnes les plus inutiles dans les arts martiaux"

Khabib a déclaré que les "ring girls" étaient inutiles lors d'une conférence de presse.

par Team Mouv'

Même retraité Khabib Nurmagomedov continue à envoyer des kicks mais cette fois verbalement . Sur sa ligne de mire actuellement : les "rings girls" ou plutôt l'organisation dans les combats d'UFC qu'il considère inutiles .

"Les personnes les plus inutiles dans les arts martiaux"

Khabib a frappé fort lors d'une conférence de presse Gorilla Fighting, il s'en est pris ( pas à elles directement, rien de personnel ) aux Ring Girls, ces femmes très belles habillées en petites tenues qui portent les affiches pour annoncer les rounds . Une journaliste présente à 'l'évènement lui a fait remarquer qu’il n’y avait pas de ring girls à Eagle FC . Ce à quoi L'Aigle a répondu : "__Écoutez, je ne veux offenser personne, mais les ring girls sont les personnes les plus inutiles dans les arts martiaux . " Ok pour le coup, il n'a pas pris de pincette et ajoute : "Quel est leur but ? J’ai une question . Pourquoi ne pas montrer que c’est le deuxième round sur l’écran ? Je réalise que c’est à cause de l’histoire . L’histoire a commis beaucoup d’erreurs . Nous lisons l’histoire pour éviter ces erreurs du passé dans le futur . Si nous regardons dans l’histoire, cela dit qu’elles sont inutiles . C’est mon opinion personnelle . "

Il explique plus tard que c'est une opinion qui vient de sa culture : "Par exemple, je suis assis avec mon père . Chaque personne a ses propres préférences, sa culture et ses valeurs . Je viens à la Fight Night, je m’assois avec mon père . Ces personnes passent et montrent que c’est le deuxième round . Mais personne ne regarde la plaque . Je me sens mal à l’aise avec mon père . Je ne suis pas contre . Si tu veux tu peux le faire, mais ne me l’impose pas, fais - le de ton côté . Il y a des endroits désignés pour cela . Je pense qu’il ne faut pas tout mélanger . C’est mon opinion personnelle . "