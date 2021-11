Kamaru Usman vs. Colby Covington : revanche sous très haute tension

Champion welterweight de l’UFC, Kamaru Usman retrouve son meilleur ennemi Colby Covington lors de l’UFC 268.

par Guillaume Duseaux

Premier du classement livre pour livre de l’UFC, Kamaru Usman a su se forgé au fil des années une sacrée réputation. D’abord vilain petit canard suite à une performance jugée poussive par le Président de l’UFC, le « Cauchemar Nigérian » est devenu l’un des chouchous de l’organisation. Invaincu en 14 combats à l’UFC, il est désormais propriétaire du plus grand nombre de victoires consécutives dans la catégorie des -77kg… devant le grand Georges St-Pierre. En cas de nouvelle défense de ceinture face à Colby Covington ce samedi à New York, il deviendrait même 2e au classement de nombre de victoires consécutives dans l’histoire de l’UFC, juste derrière Anderson Silva.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Face à lui se trouve toutefois un adversaire féroce, et le seul homme à avoir poussé Kamaru Usman dans ses derniers retranchements. En effet, et au score des juges, les deux hommes étaient à 2 rounds partout lors de leur premier combat, le 15 décembre 2019… avant que Covington ne se fasse finir par TKO au 5e round.

Depuis, l’Américain a combattu une fois, pour une victoire face à l’ancien champion Tyron Woodley. De son côté, Kamaru Usman a enchaîné face à Jorge Masvidal (décision unanime), Gilbert Burns (TKO au 3e round) et à nouveau Jorge Masvidal (KO au 2e round). Sur des dynamiques différentes, les deux se retrouvent à New York pour en finir avec cette rivalité.

"Ce n'était pas censé arriver. Ils ne voulaient pas que la revanche se produise. Ses managers, s’ils refusaient. Ils essayaient de trouver tous les moyens possibles pour ne pas faire cette revanche. Ils ne voulaient pas de ce combat, et la seule raison pour laquelle ils doivent le prendre est que l'UFC ne leur a pas donné le choix. Ils ont dit : tu l’affrontes ou nous t’enlevons la ceinture – c'est l'un ou l'autre’. Vous devez combattre et prouver que vous êtes le meilleur au monde. Il ne doit y avoir aucune controverse autour de ce combat." - Colby Covington en pleine théorie du complot (via ESPN)

Les deux hommes se détestent (toujours)

Malgré la victoire de Kamaru Usman par TKO au cinquième round en décembre 2019, la haine est toujours palpable entre les deux hommes. Presque deux ans après, Colby Covington ne reconnaît pas sa défaite. Selon lui, le soir de l’UFC 245, il faisait face à deux hommes : Kamaru Usman, et l’arbitre Marc Goddard qui a selon le combattant, arrêté le choc beaucoup trop tôt, et pris des décisions à sens unique.

"En tant que compétiteur, j'aime ce qu'il apporte, il me pousse et il l'a fait la dernière fois. Je l'attends de lui cette fois. Mais en tant que personne, c'est une pourriture. Et je ne peux pas croire que son père l'ait laissé adopter ce personnage. "- Kamaru Usman

Victime d’une fracture de la mâchoire dans le troisième round face à Usman… Colby Covington nie en bloc depuis, malgré les nombreuses preuves à ce sujet. Bref, l’Américain ne veut absolument rien céder à son rival alors que se profile le combat le plus important de sa carrière. Avec un seul combat en 2020, Covington n’aura pas le droit à l’erreur sous peine de plonger dans les classements. Membre le moins actif du top 5, il risquerait de devoir patienter très longtemps avant d’avoir une nouvelle chance pour le titre en cas de défaite…

"Non, je ne serrerai pas la main de Kamaru Usman ; je n’ai pas de respect pour ce gars. C’est un tricheur et un froussard. Pourquoi aurais-je du respect pour quelqu’un comme ça ? Pourquoi devrais-je serrer la main de quelqu’un comme ça ?" - Colby Covington

Kamaru Usman, pour l’histoire (et pour Canelo)

Champion le plus dominant de l’UFC depuis le départ de Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman semble avoir encore accéléré depuis son arrivée chez l'entraineur Trevor Wittman. Avec le génie du striking, le Nigerian s’est mué en redoutable boxeur. Désormais, Usman arrive à finir ses adversaires debout… et même ses adversaires brillants dans le domaine (Jorge Masvidal). Fort de cette énorme confiance accumulée au fil des victoires, le champion peut arriver confiant ; au point de demander un combat face à Canelo Alvarez (via This Just In) :

"Selon moi, voilà ce qui ferait vraiment réagir les gens et qui aurait le plus de sens. Quand avez-vous déjà vu les deux meilleurs fighters du monde, dans leurs sports respectifs, dans leurs primes respectifs, s'affronter ? Qui est le meilleur boxeur du monde en ce moment ? Canelo Alvarez. Ce n'est pas une question d'argent, c'est ce qui me fait sortir du lit, ce qui me fait avoir peur ! Je veux avoir une chance. Je veux affronter Canelo."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Dans l’histoire de l’UFC, seul Conor McGregor a reçu la permission du promoteur pour affronter un boxeur, Floyd Mayweather, en 2017. Cela vous donne une idée du projet titanesque de Kamaru Usman, mais aussi de la place qu’il estime être la sienne dans le MMA mondial. En cas de victoire, celui qui se place petit à petit dans les livres d’histoire du sport, pourrait commencer à regarder droit dans les yeux Georges St-Pierre pour la place de meilleur -77kg de tous les temps.

Alors, Colby ou Kamaru ? Réponse dans la nuit de samedi à dimanche en main-event de l’UFC 268.