Jon Jones menace Francis Ngannou : "je vais te briser, et c’est une promesse"

La légende de l'UFC n'est pas intimidée par la puissance de Francis Ngannou, au contraire !

par Team Mouv'

La guerre semble déclarée entre Francis Ngannou, le nouveau champion poids - lourd de l'UFC, et Jon Jones, le plus célèbre des poids mi - lourds . Alors que l'américain est en pleine phase de "prise de masse" dans l'objectif d'accéder à la catégorie reine ( entre 93 et 120 kilos ) , il commence déjà à titiller le nouveau champion sur les réseaux .

Jon Jones, l'arrogant

"Je me suis baladé chez les mi - lourds grâce à mon talent, je vais me balader chez les lourds" assurait Jon Jones sur Twitter . Dans une série de Tweets, il a littéralement brandi la hache de guerre face à Ngannou : "Tu sais que j'en ai dans le ventre Francis, tu ne m'a jamais vu abandonner ." explique l'ancien champion de l'UFC, "Prie pour me mettre KO car sinon, je vais te briser . Et c'est une promesse Francis ."

Le prédateur réplique :

Pas vraiment impressionnable, Francis Ngannou a répondu assez calmement aux intimidations du combattant américain : "S’il te plaît, ne me fais pas rire . Quelle est la dernière fois que tu as brisé quelqu’un? T'es un combattant qui va à la décision, et tu as à peine gagné ton dernier combat__… mais tu vas me briser ?" s'amusait le champion camerounais en répondant sur Twitter :

Affaire à suivre

Pour l'heure, la rencontre Jon Jones vs Francis Ngannou n'est pas encore officielle et aucune date n'est envisagée . Mais l'engouement autour de ce super - combat est bien réel, comme en témoigne l'emballement autour de cette série de tweets échangés entres les deux champions .

"Honnêtement Francis Ngannou, je te respecte vraiment, toi et ton histoire__ . Je ne ressens vraiment pas le besoin de t’écraser dans une bataille verbale pour faire ce que j’ai fait à tout le monde depuis 2011 ." concluait Jon Jones impatient de se battre . Encore faut - il qu'il réussisse à monter d'une catégorie tout en conservant sa technique et son aisance dans l'octogone . Mais il en est capable car pour "Bones", rien n'est impossible . Il l'a déjà prouvé au monde entier .