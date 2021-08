Jake Paul reversera une partie de son salaire aux autres boxeurs de la soirée

Jake Paul a accepté de se priver d'une partie de son salaire, qui sera reversée aux autres combattants de la soirée du 29 août.

par Team Mouv'

Voilà plusieurs mois que les frères Paul tapent sur les nerfs des amateurs de sports de combat . Avec leur tempérament fougueux et insolent, les deux frangins ont littéralement court - circuité le "fight game", ce qui met en rage bien des spectateurs/boxeurs . Mais alors que Jake Paul devrait affronter Tyron Woodley ( combattant de l'UFC ) dans un match de boxe anglaise le 29 août, il vient d'annoncer qu'il reversera une partie de sa bourse aux autres combattants de l'évènement .

Un beau geste de Jake

Les frères Paul n'ont jamais caché qu'ils trouvaient que les combattants ( MMA comme boxe anglaise ) n'étaient pas assez payés. Dana White, le patron de l'UFC, n'avait d'ailleurs pas apprécié . Mais le fait est que bien des combattants des grosses organisations mondiales ont du mal à boucler leurs fins de mois . Alors pour joindre les actes à la parole, Jake Paul a accepté de reverser une partie de ses gains aux autres combattants en sous - carte, comme il l'a expliqué au média Mirror :

« Cela sort de ma poche c’est sûr . Ca vient directement de ma poche . Tout le monde sur la carte recevra le plus gros salaire qu’il ait jamais eu en tant que combattant et cela fait partie de mon mouvement__ . Écoutez, ces combattants méritent plus et je veux que tout le monde soit excité . Que tout le monde sache que nous, en tant que combattants, devons prendre soin les uns des autres . »

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Vers une révolution des salaires ?

Avec ce beau geste, Jake Paul tente de faire changer les choses . En plus, les autres boxeurs de la carte sont loin d'être des inconnus : Daniel Dubois, Amanda Serrano, Tyron Woodley et même Tommy Fury, le frère de Tyson Fury, vont en profiter . Espérons que cette bonne idée de "The Problem Child" sera reprise par d'autres combattants à l'avenir !