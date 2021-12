Jake Paul met K.O Tyron Woodley, un ancien combattant UFC

Jake Paul inflige un impressionnant KO à un ancien combattant UFC, Tyron Woodley.

par Team Mouv'

Le YouTubeur devenu boxeur Jake Paul a mis K.O le champion poids welter de l'UFC Tyron Woodley lors de leur combat ce samedi 18 décembre en Floride.

Un violent KO

Jake Paul a infligé un impressionnant K.O à Woodley au cours du sixième round de l'événement qui a eu lieu à l'Amalie Arena de Tampa Bay. "Regardez ce que je viens de faire", a déclaré Paul après le combat, rapporte ESPN. "Regardez l'année que je viens de passer. Sans précédent. L'un des boxeurs les plus précieux de ce sport. Quatre combats. Quatre énormes pay-per-views en 13 mois. J'ai mis K.O. toutes les personnes que j'ai combattues."

C'était la deuxième défaite de Woodley dans sa carrière professionnelle et la deuxième infligée par le boxeur/youtubeur de Cleveland, la première s'étant terminée par une décision partagée en huit rounds. Woodley a eu l'occasion de se racheter après que l'adversaire prévu de Jake Paul, la star de Love Island et boxeur professionnel Tommy Fury, se soit retiré pour des raisons de santé.

"La perception a énormément changé et à juste titre", a déclaré Paul, selon ESPN. "Quand je suis arrivé là-dedans, j'avais beaucoup à prouver. Les gens ne me comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas mon mouvement. Ils pensaient que je me moquais de ce sport. Et maintenant, les gens voient vraiment ce que je fais. Ils me respectent, ils respectent mon travail, ils respectent le côté commercial de la chose."

Avant de se tourner vers une carrière de boxeur, Jake Paul était connu sur les médias sociaux en tant que star controversée de YouTube, où il compte plus de 20 millions d'abonnés. Paul a déclaré lors de la conférence d'après-match qu'il allait maintenant prendre des vacances et revenir au combat quand il en aura envie.