Gazo : "Gane, c'est un baby dans le corps d'un colosse"

Gazo s'exprime sur son lien avec Ciryl Gane,

Les liens entre rappeurs et sportifs a toujours été fort. Souvent ce sont les footballeurs qui sont le plus cités mais cette fois ci, c'est le MMA qui en profite.

"Un baby dans le corps d'un colosse"

Dans la nuit du 22 au 23 janvier aura lieu le grand combat UFC entre Ciryl Gane et Francis Ngannou. Et alors que ce dernier déclarait en décembre : "je suis celui qui va mettre fin à la hype Gane.", il semble qu'une des grosses têtes du rap français ait pris position pour l'un des deux sportifs.

Interviewé par RMC Sport, dans l'émission "Double Contact", Gazo s'est exprimé sur son rapport au sport de combat et à sa relation avec le combattant français. Ce qui lui a le plus frappé c'est la différence entre son apparence et son comportement au quotidien : "On dirait c'est pas lui, on dirait vraiment le yin et le yang, tu parles avec lui on dirait c'est un baby dans le corps d'un colosse". Une déclaration qui semble confirmer la sympathie et l'accessibilité de Ciryl Gane.

Pour rappel, à l'été dernier, Cyril Gane était rentré dans l'octogone avec le morceau HAINE&SEX. Ce fût certainement le moment où lui et l'auteur de DRILL FR ont commencé à échanger et tissé les premiers liens de leur entente. Et qui sait ? Peut être qu'un jour Bon Gamin fera son apparition dans un clip de Gazo, à moins que ce soit le drilleur qui se mette à l'UFC, mais on en doute un peu plus...