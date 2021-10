Fury : "Wilder est le plus gros puncheur de l'histoire, mais j'ai la plus grosse paire..."

Tyson Fury lance un nouveau pique à Wilder : "il est le plus gros puncheur de l'histoire, mais j'ai la plus grosse paire de l'histoire".

Lors de la conférence de presse en marge de leur troisième duel Tyson Fury et Deontay Wilder ont échangé des punchlines .

La belle est bien lancée

Si Fury s'est imposé par TKO au 7e round lors du deuxième combat en février 2020, il a de nouveau pleinement reconnu la puissance de Wilder . Ce mardi 5 octobre le Gypsy King a avoué que la force de l'ancien champion WBC des poids lourds le rendra dangereux tout au long de leur troisième combat samedi 9 octobre . L'invaincu Fury a néanmoins promis de s'en prendre à Wilder dès que le "gong" sonnera : "Vous savez, Wilder est le plus grand cogneur de l'histoire de notre sport . Mais j'ai les plus grosses cou * * * es de l'histoire de notre sport, comme je l'ai prouvé maintes et maintes fois . Ça va être excitant, vous savez ! Wilder est un cogneur hors pair et, comme nous l'avons vu ces derniers mois, le paysage des poids lourds a beaucoup changé . Mais je suis toujours en forme, je fais toujours ce que j'ai à faire, et je suis le seul champion du monde poids lourd invaincu, le seul debout . C'est fou ! "

Fury, 33 ans, semble avoir démoralisé Wilder non seulement en le dominant lors de leur revanche, mais aussi en se relevant de deux knockdowns lors de leur premier combat pour aller jusqu'à la cloche finale en décembre 2018 . Alors qui sera le grand vainqueur de ce troisième affrontement ? Réponse dans la nuit du 9 au 10 octobre .