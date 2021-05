Fury vs Joshua : la date officielle du "combat du siècle" est connue

Tyson Fury a confirmé la date sur les réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Les contours du combat légendaire, attendu depuis plus d'un an, entre Tyson Fury et Anthony Joshua sont enfin connus .

Le combat du siècle se rapproche !

C'est dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux que Fury a annoncé la date et le lieu du combat . L'unification des titres poids lourds se tiendra le 14 août prochain en Arabie saoudite . Cette date n'est pas un choix anodin puisqu'elle permettra d'éviter la concurrence des Jeux olympiques qui se termineront une semaine auparavant . Les deux boxeurs britanniques vont chacun tenter de soulever les ceintures WBC ( pour le moment détenue par Fury ) , WBA, IBF et WBO ( actuellement attachées à la taille de Joshua ).

"Énorme annonce, Fury contre Joshua programmé le 14 août dans le royaume d'Arabie saoudite . Le plus grand événement sportif du monde, tous les yeux seront braqués sur nous" explique le Gipsy King en légende . Dans sa vidéo, Fury se dit aussi être "impatient d'écraser Anthony Joshua sur la plus grande scène de tous les temps" .

Le combat est un des événements sportifs les plus attendus de l'année et le monde de la boxe est impatient . Ça s'annonce mythique ! "AJ" ( 24 victoires dont 22 par K . O . , 1 défaite ) et le "Roi des Gitans", invaincu en 31 combats ( 21 K . O . ), sont deux des plus grands boxeurs poids lourds de ces dernières années et l'unification de 4 ceintures fera de l'un d'eux une légende .