Fury invite Ngannou sur le ring et tease un éventuel combat

Fury et Ngannou échange sur le ring avant un possible futur combat.

par Team Mouv'

Lors de son interview d'après-combat, après avoir mis Dillian Whyte KO au sixième round, le champion poids lourd Tyson Fury et Francis Ngannou se sont retrouvés sur le ring, l'occasion d'un échange assez surprenant.

Qui est le combattant le plus fort de la planète ?

Fury avait laissé entendre qu'il prendrait sa retraite après avoir battu Whyte, en grande partie à cause des souhaits de sa femme, mais lorsque Ngannou est monté sur le ring, le Gypsy King a changé d'avis. Maintenant, ils veulent s'affronter sur un ring de boxe avec des gants de MMA et des règles mixtes.

Alors que les deux hommes étaient sur le ring, le boxeur britannique a commencé à complimenter Ngannou, le qualifiant de beau gosse. Compliment auquel le combattant camerounais a retorqué : "Nous allons découvrir qui est le plus mauvais motherf * cker de la planète", abordant ainsi le thème d'un possible combat. Puis, Fury a demandé à Ngannou s'il avait un "gros corey" et le Camerounais n'a pas compris ce que le Gypsy King disait. On ne sait pas non plus ce que ça veut dire, sans doute de l'argot britannique pour demander ce qu'il a dans le ventre pour parler poliment.

Fury a rapidement baissé les yeux sur son short pour expliquer ce qu'est un "big corey" et Ngannou est alors devenu très gêné. Le récent vainqueur de Cyril Gane n'a pas donné de réponse à Fury, mais ce que nous savons, c'est que les deux poids lourds veulent monter sur le ring ensemble pour l'un des combats les plus fous de l'histoire.

Un évènement qui semble réalisable puisque Bob Arum, fondateur de Top Rank (société spécialisée dans l'organisation de combats de boxe anglaise) a déclaré après le combat de Fury à USA Today : "Je ne connais pas la situation contractuelle de Ngannou avec l’UFC à l’heure actuelle. Évidemment, ce serait un évènement d’envergure, et ça devrait être facile à organiser".