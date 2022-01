Francis Ngannou vs. Ciryl Gane : le plus grand combat de l’histoire du MMA Français

Dans la nuit de samedi à dimanche, le plus grand combat de l’histoire du MMA Français entre Ciryl Gane et Francis Ngannou.

par Guillaume Duseaux

Devenu champion des poids lourds de l’UFC en prenant sa revanche sur Stipe Miocic, Francis Ngannou ne s’attendait sans doute pas à vivre un début de règne aussi difficile. Véritable machine à détruire de l’organisation, le Camerounais surfe sur une série de cinq victoires par KO, toutes avant la conclusion du deuxième round. Pour s’asseoir sur le trône, il a même pris sa revanche sur Stipe Miocic, l’homme qui avait mis fin à la hype Ngannou en janvier 2018, lors du premier combat pour la ceinture du « Predator ».

Apparu particulièrement calme lors de sa prise de pouvoir, le Camerounais compte bien montrer qui est le véritable patron à Anaheim. Entre conflit ouvert avec l’UFC, retrouvailles avec son ancien mentor, et prodige aux dents longues, le champion aura fort à faire à Anaheim.

Ciryl Gane, l’histoire lui tend les bras

Formé dans la discipline au MMA Factory, comme Francis Ngannou, le Français Ciryl Gane est arrivé à l’UFC en août 2019. Avec un parcours sans faute dans l’organisation américaine, « Bon Gamin » présente maintenant un bilan de 10-0 en carrière. Véritable génie du striking, il représente l’évolution du MMA allant de plus en plus vers des combattants complets et virevoltants.

Ayant tout de la prochaine poule aux œufs d’or de l’UFC, Gane pourrait être celui qui ramènerait l’organisation américaine dans l’Hexagone. Alors que la ligue fera son retour à Londres en mars, l’idée d’un événement en France commence à faire son chemin. Une victoire du « Bon Gamin » et la route ne serait plus encore très longue avant une soirée d’ampleur à Bercy.

Face au champion, il devra compter sur son formidable jeu de jambes et son cardio pour jouer les matadors le temps que la machine Ngannou ralentisse… Passer ces deux premières reprises sera le premier challenge, de taille, du Frenchie pour s’ouvrir un chemin vers la victoire.

Fernand Lopez : merci qui ?

Sans Fernand Lopez, il n’y aurait pas d’UFC 270. En effet, c’est lui qui a accompagné les deux hommes du début de leurs carrières, jusqu’au combat pour le titre. Alors que Francis Ngannou a définitivement mis fin à la collaboration avec l’entraîneur en 2019, Ciryl Gane a pris le relais en tant que leader du MMA Factory.

Connaissant les deux poids lourds phénomènes sur le bout des doigts, il sera un atout de taille pour le Français. La dimension psychologique est aussi à prendre en compte puisque le coach entretient des rapports difficiles avec son ancien protégé. La porte a toutefois été ouverte pour une réconciliation post-UFC 270 par l’entraîneur.

« Deux combattants poids-lourds -la catégorie reine du MMA-, extrêmement forts mais diamétralement opposés : D’un côté Francis Ngannou, l’expression la plus féroce qu’on puisse avoir de la force brute chez un être humain additionnée a beaucoup d’intelligence. De l'autre Ciryl Gane, la plus impressionnante expression d’intelligence qui puisse exister sur la planète des sports de combat, additionnée a beaucoup de force. » - Fernand Lopez dans King & The G.

Et après ?

Agent libre en cas de défaite à l’UFC 270, Francis Ngannou ne se voit pas non plus rester pour continuer les combats à « 500 000$ ou 600 000$ ». Non, le Predator vont goûter au ring, et un choc en boxe anglaise. Ce grand fan du Noble Art n’a jamais abandonné son rêve de pouvoir boxer chez les professionnels. Tyson Fury, Deontay Wilder, Anthony Joshua ont tous les trois été évoqués par le « Predator ».

Concernant Ciryl Gane, c’est plus classique, avec toutefois une option « pèche au gros ». Ainsi, le Français a jeté son dévolu sur Jon Jones comme futur adversaire. Plus grand -93kg de tous les temps, l’Américain prépare sa montée chez les lourds depuis maintenant un an et demi. L’été 2022 est ciblé quant à un retour aux affaires.

Il ne pourra en rester qu’un

Le 22 janvier pourrait bien marquer une nouvelle étape majeure du MMA Français. Ainsi, deux anciens coéquipiers au sein d’une salle d’entraînement dans l’hexagone vont s’affronter pour le titre le plus prestigieux de la discipline. Au-delà de cette dimension historique, ce choc est marqué par le fait que les deux hommes se connaissent également. En effet, ils se sont entraînés ensemble et des vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux.

Dans ces sparrings, on voit Ciryl Gane prendre l’avantage assez nettement sur Francis Ngannou. Ce à quoi le champion rétorque que les images ont été volontairement arrangées afin de glorifier son challenge. En pleine interview, le Camerounais annonce même avoir mis KO Ciryl Gane lors d’une séance de sparring. Après le mistral de l’UFC 268 où il n’avait pas dit bonjour à Bon Gamin, Fernand Lopez, et à son ancien coéquipier Nassourdine Imavov, Ngannou poursuit sur sa lancée et son opération.

« Oui, je l'ai mis KO. Salement. High-kick, high-kick du gauche Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ces images-là de sparring ne sont pas sorties… Permettez-moi de dire ceci: ce KO, ce n'était pas un KO volontaire. C'était en sparring, c'était un accident. Je n'avais pas l'intention de l'assommer. Je n'y suis pas allé pour l'assommer. » - Francis Ngannou