Francis Ngannou terrasse Miocic avec un KO au 2ème round et devient champion UFC

Intraitable, Francis Ngannou a décroché la ceinture UFC chez les poids lourds.

par Team Mouv'

Âgé dé 34 ans, Francis Ngannou avait rendez - vous avec l'histoire dans la nuit de samedi à dimanche ( 28 mars ) en affrontant Stipe Miocic qui l'avait battu 3 ans auparavant sur décision unanime .

Ngannou et l'Afrique au sommet de l'UFC

Ancien SDF lorsqu'il est arrivé en France en 2013, le camerounais connait depuis une ascension vertigineuse en MMA et n'a fait qu'une bouchée de Stipe pour ce choc des poids lourds . C'est au deuxième round, que Francis a fait basculer le combat avec un jab gauche foudroyant, pour le terminer ensuite avec plusieurs crochets . C'en est trop pour Miocic, allongé au sol et complètement KO, Ngannou était beaucoup trop fort et crée la sensation à Las Vegas en devenant au passage l'hommage à abattre chez les poids lourds . L'Afrique est d'ailleurs au sommet de l'UFC avec 3 champions en tout : Kamaru Usman, Israel Adesanya et maintenant Francis Ngannou .

Dans son village Batié, au Cameroun, ses proches, ses amis . . . ont célébré le roi Francis avec cette victoire incroyable .

C'est quoi la suite ?

N'ayant peur de personne dans cette catégorie UFC, Francis est prêt à affronter Jon Jones "le meilleur de tous les temps" selon lui . On espère qu'un combat aura lieu entre ces deux monstres, dès cet été ? Dana White on compte sur toi pour organiser tout ça . En attendant le prodige camerounais peut savourer sa victoire et prendre le temps de préparer son prochain combat . Bravo à lui .