Francis Ngannou s'étonne que Logan Paul puisse gagner autant pour un combat d'exhibition

Le "Prédator" semble étonné de la tournure que prend l'industrie mondiale de la Boxe.

par Team Mouv'

Au lendemain d'un combat décevant entre une ancienne légende du noble art et un jeune youtubeur blondinet, le champion des poids - lourds de l'UFC s'interroge . Dans un court message Twitter, Francis Ngannou ( 12 victoires pour 3 défaites en MMA ) s'est étonné du salaire perçu par Logan Paul ( 0 victoire pour 1 défaite ) .

"Qu'est - ce qu'on fait mal ? ! "

"C'est fou de se dire que Logan Paul ( 0 - 1 ) , vient de se faire $20M en exhibition de boxe . QU'EST - CE QU'ON FAIT MAL ?" explique le champion camerounais dans son message .

Des écarts importants

En effet, Logan Paul aurait indiqué que son revenu pour le combat face à Mayweather s'élèverait à plus ou moins 20 millions de dollars . Si c'est vrai, il s'agit d'une somme qu'un combattant de MMA mettrait des années avant de pouvoir atteindre . A titre de comparaison, lorsque Françis Ngannou a tenté d'arracher la ceinture des lourds à Mioccic en 2018, le champion avait touché 800 000$ pour défendre son titre et Ngannou 500 000$ entant que challenger . . . c'est à dire beaucoup moins d'argent pour beaucoup plus de risques que le spectacle auquel nous avons assisté ce dimanche 6 juin à Miami .

Même si Francis Ngannou est avant tout un champion de MMA, il est un fin connaisseur de la boxe anglaise, son premier amour .

Tant mieux pour les boxeurs ?

On pourrait être tenté de se dire que si les boxeurs sont mieux payés que les combattants de MMA, c'est tant mieux pour eux . Sauf que la plupart des boxeurs qui débutent sur le circuit pro sont loin de pouvoir viser un tel salaire . La légende montante de la boxe anglaise, le guerrier Saul "Canelo" Alvarez s'est d'ailleurs exprimé lui aussi sur ce FreakShow : "Vous savez, tout est question d’argent… Je ne pense pas que nous soyons d’accord sur le fait que des YouTubers doivent obtenir des licences . Vous savez, je ne critique pas les frères Paul . C’est un sport très risqué, et si vous y allez, c’est très risqué " expliquait le champion avant de défier les frères Paul en sparring . Le soir du combat, face à un Logan Paul épuisé et un Floyd Mayweather dont la rage de vaincre était restée aux vestiaires, Canelo a résumé le sentiment de toute la planète Boxe en un seul émoji sur Twitter :

On aurait pas mieux dit .