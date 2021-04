Francis Ngannou : "J'aurai Mike Tyson dans mon coin si j'affronte Tyson Fury"

Dans une interview pour L'Equipe, Francis Ngannou a parlé de son éventuel combat contre Tyson Fury.

par Team Mouv'

L'éventualité d'un combat entre Francis Ngannou, champion des poids - lourds de l'UFC et Tyson Fury, le champion des poids - lourds WBC en boxe anglaise fait couler beaucoup d'encre . Pour faire monter encore un peu plus la pression autour de cette rencontre, Francis Ngannou a parlé à L'Equipe de ce qu'il envisageait pour cette opposition . Et visiblement, le champion camerounais compte bien s'entourer des meilleurs.

Iron Mike dans le coin ? !

Le Prédateur ne l'a jamais caché : la boxe anglaise est son premier amour. A ses débuts, c'est d'ailleurs dans cette discipline qu'il comptait combattre pour faire comme son idole, l'illustre Mike Tyson. Le combattant de MMA a affirmé qu'Iron Mike serait dans son coin pour le conseiller durant le combat s'il était un jour officialisé. "J'aurai Mike Tyson dans mon coin si j'affronte Tyson Fury" assure t - il à l'Equipe . . . quel honneur !

Ngannou à l'anglaise ?

Bien qu'il soit champion de MMA et grand amateur de boxe anglaise, Ngannou prendrait un gros risque en montant sur le ring face à Tyson Fury . Le Gipsy King est une véritable légende vivante de ce sport et en bon vétéran qu'il est, il connaît toutes les ruses et les détails qui pourraient lui permettre d'infliger un gros KO à Francis Ngannou . Face au géant anglais, même les conseils d'Iron Mike pourraient ne pas être suffisants mais Francis n'a peur de rien .

En tous cas l'idée de ce combat continue d'animer les débats passionnés et l'excitation autours de la rencontre ne cesse de grandir . Pour l'heure, rien n'est officiel mais le teasing a déjà bien commencé et Iron Mike Tyson a toujours été du côté de Francis dans ce qui pourrait être un combat d'un autre monde !