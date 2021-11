Francis Ngannou explique pourquoi il a snobé Ciryl Gane

Après avoir snobbé Ciryl Gane, Francis Ngannou a donné ses raisons, qui concernent en fait l'entraineur Fernand Lopez.

par Team Mouv'

Vous vous en souvenez forcément, à l'UFC268, Francis Ngannou a croisé Ciryl Gane... sauf qu'il ne l'a pas du tout calculé. Une vidéo qui a fait le buzz, et qui a suscité énormément de réactions. C'est d'abord Gane qui s'était confié sur cet événement lors d'une interview, il expliquait : “Pourquoi? Ce n’était pas nécessaire [ ... ] Mais c’est comme ça. Certaines personnes pensent différemment que moi. Mais pour moi, ce n’était pas nécessaire. Mais il l’a fait."

Les explications de Francis Ngannou

Ses explications étaient extrêmement attendues, alors que les deux hommes vont s'affronter le 22 janvier prochain à l'UFC. Comme le relève RMC, le combattant camerounais s'est expliqué dans une nouvelle interview. Il assure n'avoir aucun souci avec Ciryl Gane, son problème en revanche, c'est Fernand Lopez, actuel entraineur de Gane et ancien coach de Ngannou.

"Me rapprocher de lui, ça aurait été lui donner une opportunité (à Lopez) de me dire quelque chose en public, a confié le Camerounais. (...) Nous ne sommes pas amis, il m'attaque tout le temps, je ne voulais pas lui offrir cela." Il insiste avoir aucun souci avec Gane et ajoute : "Il a semblé confus? J'aurais été confus moi aussi, a-t-il avoué. Mais s'il n'y avait eu que lui, je lui aurais dit bonjour. S'il était seul, je lui dirais 'salut, quoi de neuf?"

Affaire réglée ? Désormais, rendez-vous le 22 janvier prochain pour un combat attendu.