Francis Ngannou accueilli en héros au Cameroun par une foule en délire

Le champion Camerounais de l'UFC Francis Ngannou est revenu au pays couvert de gloire !

par Team Mouv'

Les camerounais ont réservé un accueil légendaire au premier champion africain des poids - lourds de l'UFC, Francis Ngannou. Mardi, "Le Prédateur", né à Batié, a été couvert de gloire par les habitants de la ville de Douala dès son arrivée à l'aéroport .

L'heure des célébrations

La ceinture des poids - lourds est à l'épaule de Francis depuis sa victoire par KO sur Stipe Mioccic le 28 mars dernier, mais il n'avait pas eu le temps de célébrer sa victoire avec ses compatriotes . En effet, il avait préféré rester aux côtés de Kamaru Usman, un autre champion africain de l'UFC ( mi - lourds ) , pour l'aider à préparer son combat pour le titre ce 25 avril. Et comme prévu, Usman s'est emparé du titre ! Francis a donc eu l'occasion de se reposer et de rentrer au pays pour partager sa victoire :

Tout un symbole

Parti de rien, "Le Prédateur" est désormais une icône africaine mondialement connue . Avec Kamaru Usman et Israël Adesanya, ils sont les trois champions de l'UFC les plus en vue du moment, et tous les 3 sont africains. Le berceau de l'humanité a longtemps été sous - représenté au sein de la plus grand organisation de MMA mondiale, mais plus maintenant . "C'est un rêvequiseréalise" expliquait Francis sur Twitter, "Donner la ceinture à ma mère . . ." s'émeut le champion .

