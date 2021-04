Floyd Mayweather vs. Logan Paul : la date du combat dévoilée

Le combat entre le légendaire boxeur retraité et le youtubeur polémique aura lieu le 5 juin prochain.

par Team Mouv'

L'exhibition entre la légende invaincue de la boxe Floyd Mayweather ( 50 - 0 ) et le youtubeur Logan Paul ( 0 - 1 ) aura finalement lieu le 5 juin selon The Athletic. Le combat sera diffusé sur Showtime en pay per view . Initialement la rencontre devait être organisée par la plateforme en ligne Fanmio le 20 février, mais a été reportée .

Le site du combat reste à déterminer, mais Mayweather a posté sur Instagram mardi que cinq villes étaient à l'étude : Las Vegas, Los Angeles, Miami, Dallas et Atlanta . Les organisateurs ont également ajouté une close pour le combat . Mayweather ne peut pas peser plus de 72 kilos, tandis que Paul ne pourra en peser plus de 86 .

Si Mayweather - Paul se fait bien le 5 juin, il sera en concurrence directe avec le combat déjà annoncé entre le champion incontesté des poids légers Teofimo Lopez et George Kambosas sur Triller Fight Club .