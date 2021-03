Floyd Mayweather tape dans un sac de frappe rempli de dollars

Dans une vidéo postée sur Instagram, on peut voir le boxeur Floyd Mayweather frapper dans un sac d'où s'échappent... des dollars !

par Team Mouv'

La manière dont les célébrités décident d'utiliser leur argent est souvent révélateur d'une partie de leur personnalité ou de leur art. C'est ainsi que, dans deux styles très différents, Tekashi 6ix9ine claque des millions dans des chaines aux airs de handspinner géant quand Travis Scott préfère offrir des Maybach à des potes à lui . . . De son côté, Floyd Mayweather utilise ses petites coupures . . . pour remplir des sacs de frappe.

Mayweather célèbre son succès avec ironie

C'est sur Instagram que le boxeur mythique a partagé une vidéo dans laquelle on peut le voir, dans ce qui ressemble fort à une salle de sport, entrain d'asséner des coups de points d'abord légers puis très puissants, dans un sac qui semble ordinaire à première vue . Mais à chaque coup donné par Floyd, ce sont bel et bien des billets de banque qui s'échappent du sac, jusqu'à carrément se mettre à pleuvoir sur Mayweather et les proches qui l'entourent .

Sur fond de chanson de Rihanna, c'est avec plaisir qu'on voit le boxeur célébrer sa réussite avec humour . Récemment, il avait répondu avec intelligence à des piques lancées par Jake Paul. Mayweather avait notamment expliqué que le plus jeune des frères Paul était passé de "groupie à faux boxeur".