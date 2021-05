Floyd Mayweather révèle pourquoi il a accepté le combat contre Logan Paul

Floyd "MONEY" Mayweather a expliqué pourquoi il a accepté d'affronter Logan Paul.

par Team Mouv'

Le boxeur légendaire, Floyd Mayweather aka "Money" s'apprête à affronter le youtubeur Logan Paul dans un combat d'exhibition qui fait couler beaucoup d'encre . En cas de défaite du boxeur le 6 juin à Miami, son record de 50 - 0 ne sera pas brisé car il ne s'agit pas d'un "combat" à proprement parler . Néanmoins le boxeur invaincu risque sa réputation en cas d'une (improbable) défaite face au jeune comique . Il a expliqué pourquoi prendre ce risque :

"Money" veut de l'argent, évidemment . . .

Avec un franc parlé tout naturel comme a son habitude, Floyd Mayweather a simplement expliqué que la raison de son combat n'était autre que l'argent, rien que l'argent. On s'en serait douté . "C'est une exhibition . Gardez ça en tête, je suis malin . Je vous l'ai dit, je suis un "entertaineur" donc je peux combattre quelqu'un maintenant et me garantir 35 millions de dollars . Moi et Logan Paul pourrions sortir maintenant, divertir les gens et ramener une somme à 9chiffres__ . Alors pourquoi ne pas le faire ?" expliquait le boxeur légendaire .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

De dieu de la boxe à "entertaineur"

Avant de se considérer comme un "entertaineur" ( quelqu'un payé pour divertir le public ) Floyd Mayweather Jr se considérait à juste titre comme un dieu vivant de la boxe . Invaincu en 50 combats, il s'est imposé comme LE boxeur de référence avec sa technique chirurgicale, sa précision et son cardio d'élite . . . Déjà lors de son dernier combat ( officiel cette - fois ) face a la star du MMA Conor McGregor, il avait été vivement critiqué .

Sans surprise, il aura suffi de quelques millions pour qu'il remette les gants, et cette fois contre un véritable "boxeur du dimanche" . Pour de nombreux fans, le champion se déshonore en montant sur le ring pour l'argent face à un "clown" . Sur le papier, Logan Paul n'a aucune chance mais les sports de combats n'ont jamais été une science exacte et Mayweather est imprévisible. . . attention Floyd : d'entertaineur à clown, il n'y a qu'un ( mauvais ) pas .