Floyd Mayweather raccroche définitivement les gants

Un petit combat et puis s'en va. La légende Mayweather a confirmé qu'il ne remontera plus jamais sur un ring.

par Team Mouv'

Dans une interview accordée au Daily Mail, Floyd Mayweather a admis qu'il "ne fera probablement plus jamais de combat d'exhibition" après son opposition de ce dimanche face au youtubeur Logan Paul à Miami . Une piètre parodie de boxe qui a exaspéré les puristes et déçu les fans qui s'attendaient à du grand spectacle .

Pas de vainqueur, ni de spectacle

Face à la boxe approximative de Logan Paul, "Money" s'est montré plutôt habile mais n'a pas réussi à mettre K . O . son adversaire ni même à enchainer les coups . Une difficulté à laquelle on s'attendait puisque les 20 centimètres d'écart et la courte allonge de la légende 44 ans ne lui ont pas permis de s'approcher du visage de la star controversée de Youtube .

Après le combat, Mayweather a déclaré : "Je voulais donner un spectacle aux gens et il se battait pour survivre, il était plus grand que moi, mais il avait une formation de lutteur et il savait m'attacher ." En effet, Logan Paul, visiblement essoufflé dès les premiers rounds, n'a fait que s'accrocher à Mayweather pour reprendre ses esprits . "Le fait de tenir la distance a été une victoire pour lui . Il peut se battre et était bon pour me retenir . Quand un gars de cette taille vous tient, c'est difficile de le faire partir . Je me suis amusé, lui aussi . C'était cool ."

Mayweather ne reviendra pas

Floyd "Money" Mayweather ne compte pas enfiler les gants à nouveau. Le boxeur au 50 combats pour autant de victoires s'est réjoui d'avoir pu tenir les 8 rounds après plusieurs années de retraite . Avec son immense carrière, il n'avait plus rien à prouver face à Paul et restera l'un des plus grand de l'histoire . "Je vais entrer au Hall of Fame, je n'ai rien à prouver . J'espère que les fans étaient contents . Je suis dans ce sport depuis si longtemps, je voulais montrer aux gens que je peux arriver à l'âge de 44 ans et attirer 30 000 personnes dans le stade et obtenir de bons chiffres en pay - per - view ." Mayweather en rajoute ensuite une couche : "J'aurais pu y aller plus fort__, mais c'était amusant . Son objectif était de survivre et ça c'est sa victoire . S'il est heureux, qu'il en soit ainsi . Dans les livres d'histoire, je serai toujours le plus grand" .

Malgré les belles paroles, Money n'a plus 19 ans, comme il le dit lui même . Il ne peut plus se permettre de mettre la même énergie dans ses combats . Et alors que tout le monde espérait une revanche face à Conor McGregor, Mayweather a clarifié les choses : il ne reviendra pas .

Est - ce que je ferai un nouveau come - back ? Absolument pas . Je me suis retiré de la boxe pour de bon . Je ne ferai probablement plus d'exhibition non plus .

Mais rien n'est aussi sûr, Floyd nous a habitué à sortir plusieurs fois de la retraite . Possible qu'un combat avec un gros chèque à la clé puisse le faire revenir.