Deontay Wilder dit qu'il veut "décapiter" Tyson Fury

Comme toujours, le "Bronze Bomber" donne tout en trash-talking !

par Team Mouv'

Le combattant américain Deontay Wilder et l'anglais Tyson Fury s'apprêtent renfiler les gants pour une troisième rencontre qui se tiendra le 24 juillet prochain. Après un premier match nul et une victoire par KO de Tyson Fury lors de la seconde rencontre, l'ultime combat s'annonce d'ores et déjà épique, et Deontay Wilder ne mâche pas ses mots .

Deontay Wilder, le trash - talk incarné

Dans une interview accordée à 78SportTV et repérée par Lasueur, le Bronze Bomber s'est confié sur ses mauvaises intentions : "Mon état d’esprit est le suivant : envisager de faire mal à une personne si fortement, au point de vouloir la défigurer pour que sa mère ne sache même pas qui il était . " assure l'américain "_j_e suis le cogneur le plus dur de l’histoire des poids lourds et je vais continuer à l’être . Je suis prêt à récupérer ce titre" . Sur ses réseaux, Wilder poste beaucoup de vidéos de ses entrainements et semble affamé comme jamais :

Fury passe en mode avion

De son côté, le Gipsy King ne dit jamais non à une petite série de trashtalk non plus . Mais en bon champion qu'il est, il préfère s'écarter des réseaux le temps de s'entraîner aux choses sérieuses . Car il le sait, c'est les gants aux mains qu'on gagne un combat et pas sur Instagram . "Les choses sérieuses commencent, je vais passer hors ligne, on se voit le 24" expliquait - il dans un message posté sur ses réseaux le 31 mai 2021 :

L'américain avait déjà touché le Gipsy King à pleine puissance lors de leur toute première rencontre mais l'anglais avait choqué le monde en se relevant d'entre les morts avant le décompte de l'arbitre et arracher un match nul . Après deux combats face à Wilder, sa tête est toujours solidement attachée sur ses épaules et à 2 mètres 06 de haut . . . alors bon courage au Bronze Bomber !