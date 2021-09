Deontay Wilder à ses filles : "si vous avez des petits amis, ils doivent faire un sparring avec moi"

Le papa boxeur impose quelques petites conditions aux futurs prétendants de ses filles...

Pour ceux qui ne suivent pas le monde la boxe, Deontay Wilder est un boxeur américain né dans l'Alabama. Il a remporté la médaille de bronze dans la catégorie poids lourds aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin et le titre de champion du monde des poids lourds en 2015 . Il entretient l'image d'un boxeur brutal, intimidant et provocateur . En plus de cette forte personnalité qui ne manque pas d'assurer le spectacle, Il est très à l'aise avec le trash - talking et forcément les journalistes en profitent dans leur interviews .

Dans un récent entretien pour premier boxing champions dans lequel il parle de son état d'esprit actuel, on a demandé à Wilder comment il réagirait à l’idée que ses filles ramènent des garçons à la maison . . .

Une réponse simple et efficace

Père d'une famille composée de 5 enfants, Deontay est soucieux de la sécurité de ses progénitures et a révélé vouloir logiquement rencontrer les adolescents qui sortiraient avec ses filles .

J’ai des enfants formidables, je n’ai aucun problème mais je le dis à toutes mes filles . Si vous avez des petits amis, je dois les rencontrer .

Les rencontrer certes, mais aussi tester leur capacité de combat . Pas question qu'elles sortent avec un garçon qui ne saurait pas boxer !

Ils doivent s’entraîner avec moi au moins trois rounds pour que je sache qu’ils peuvent protéger ma fille .

Un petit test dont se passerait bien les futurs prétendants ! Vous imaginez montez sur un ring du beau papa qui fait plus de 2 mètres, connu pour ses poings dévastateurs, actuellement en train de préparer son combat contre Fury le 9 octobre .