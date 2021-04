Daniel Cormier veut combattre Jake Paul : "Je vais le torturer"

La star de Youtube Jake Paul vient de se faire un ennemi redoutable.

par Team Mouv'

Le youtubeur Jake Paul, récemment reconverti en boxeur du dimanche ( et accusé d'agression sexuelle) , vient de réussir un exploit que Jon "Bones" Jones lui même n'était pas parvenu à accomplir : énerver le légendaire Daniel Cormier .

Présent dans les gradins lors de l’UFC 261, Jake Paul a été pris dans une altercation avec Daniel Cormier qui est désormais le commentateur attitré de l'UFC au bord de l'octogone . "Bats - toi avec moi dans un combat en MMA . Je redescendrai jusqu’en light - heavyweight ( - 93kg ) , et je vais te démonter . " lançait DC suite à l'embrouille . . . fallait pas énerver tonton Cormier .

Boxe anglaise ou MMA ?

Jake Paul voulait affronter Cormier en boxe anglaise, le vétéran l'invite plutôt à entrer dans la cage : "Je vais lui faire mal, et après, il pourra retourner se battre avec des gamins de YouTube . Mais ne croyez pas une seule seconde que je courrai après un gros chèque en boxe anglaise__, car je n’en ai pas besoin . Tu veux vraiment te battre avec moi ? Tu as un problème avec moi ? Viens - en MMA, je vais te torturer . " lançait l'ancien champion aux journalistes d'ESPN .

Jake Paul le 6ix9ine des sports de combat

Pas fou, le youtubeur s'est empressé de décliner l'invitation de la légende de l'UFC . Selon Jake, un combat avec Kamaru Usman en boxe anglaise serait préférable ( pour sa santé, sûrement ) : "Kamaru Usman, si ton patron Dana te donne la permission de me boxer et de gagner de l’argent comme jamais, fais - le - moi savoir, et nous pourrons mettre les gants . Je promets que ce sera ton plus grand salaire. " explique le boxeur du dimanche dans un tweet .

Mais le nouveau champion des poids mi - moyens n'a pas son temps : "Continue de faire ton argent petit, et reste dans ton coin . Je ne suis pas Disney gamin et je ne joue pas quand je combat" a répondu froidement le champion nigérian .

Daniel Cormier sur ses côtes

Il semblerait que Daniel Cormier soit le combattant ( à la retraite ) plus déterminé à clouer le bec du jeune vidéaste arrogant . "Je vais lui déchirer le visage, je vais lui faire du mal__ . Et je vais apprendre à ces gamins à ne plus faire ce genre de chose, avec des gens comme moi . Des athlètes . " promettait - il au journaliste spécialisé Ariel Helwani .

DC est devenu une légende du MMA à la période de sa rivalité fratricide avec Jon Jones entre les années 2014 et 2018. Il est connu pour avoir une personnalité calme et pleine d'humour et de respect . On dirait que l'arrogance de Jake Paul est venue à bout de son bon esprit naturel. . . maintenant, il va falloir assumer .