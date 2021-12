Dana White : "Gane contre Ngannou, c’est le combat qui m’excite le plus en ce moment"

Dana White a dévoilé l'évènement qui l'excitait le plus pour l'année prochaine.

En ce moment, la plus grande organisation de MMA est en vacances, période durant laquelle son président à décidé de s'exprimer.

"C'est ce qui m'excite le plus en ce moment"

Dana White a tenu une conférence de presse dans laquelle il a abordé 2022. Et alors qu'un journaliste lui a demandé quel était l'évènement qu'il attendait le plus, le président de l'organisation de combat libre a donné une réponse partagée par beaucoup d'amateurs du sport du combat.

En effet, le patron de l'UFC a déclaré qu'il attendait avec impatience l'affrontement entre le champion incontesté Francis Ngannou et le champion intérimaire Ciryl Gane, prévu à l'UFC 270 le 22 janvier en Calofornie. "Ciryl Gane et Francis Ngannou, c'est ce qui m'excite le plus en ce moment", a-t-il déclaré. "Deux gros poids lourds dans la fleur de l'âge. L'un est rusé, a un excellent jeu de jambes, de bonnes mains. L'autre a une puissance dévastatrice d'un coup de poing. Il n'y a rien de mieux que ça".

Ce combat sera d'autant plus important que Francis Ngannou n’a toujours pas prolongé et que l’avenir du "Predator" à l’UFC n’est pas encore garanti. Dana White s'est exprimé à ce sujet : "Ecoute, vous voulez être avec nous, nous serions ravis de vous avoir. Si vous ne voulez pas être avec nous, pas de problème [ ... ] Je pense que son contrat, et cela me vient comme ça à l’esprit, s’il gagne il aura encore du temps avec nous après ce combat. Il aura probablement un combat de plus."

En résumé pour obtenir un contrat avec ses conditions, Francis Ngannou n'a pas d'autre choix que de gagner.