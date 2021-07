Ciryl Gane combattra Derrick Lewis pour le titre intérimaire des poids-lourds UFC

Le "Bon Gamin" continue de grimper les échelons de la plus grosse organisation mondiale de MMA !

Avec un joli palmarès de 9 - 0 depuis sa victoire de face à Alexander Volkov ce 26 juin 2021, Ciryl Gane continue sa conquête de l'UFC . Face à une telle montée en puissance, l'organisation de Dana White a décidé d'accorder un "Title shoot" au combattant français . Il pourra s'emparer de la ceinture intérimaire des poids - lourds de l'UFC le 7 août prochain, face Derrick Lewis aka The Beast ( 25 - 7 ) !

Tremblement de terre en approche !

Le choc Gane vs Lewis risque de faire des étincelles ! D'un côté, le "Bon Gamin" originaire de La Roche sur - Yon et entrainé de mains de maitre par Fernand Lopez, head - coach du MMA Factory à Paris . De l'autre, on retrouve "The Black Beast", un guerrier du Texas qui ne compte plus les KO terrifiants qu'il a infligés dans l'octogone . En février dernier, Lewis avait sauvagement éteint Curtis Blaydes sur un uppercut du droit . . . l'opposition de style s'annonce grandiose !

Et Francis Ngannou dans cette histoire ?

La ceinture des poids - lourds de l'UFC est actuellement détenue par un autre monstre de la catégorie : le camerounais Francis Ngannou, aka The Prédator. Les fans de MMA s'attendaient à le voir remettre prochainement son titre en jeu face à Dereck Lewis, mais il est probable que les négociations des différents contrats entre l'UFC et les combattants se soient retrouvées dans une impasse. C'est ce qui expliquerait la mise en jeu du titre "Intérimaire" par l'organisation . . .

En cas de victoire de Ciryl Gane face à Lewis le 7 août prochain, Francis Nagnnou sera le dernier homme à se tenir entre le Bon Gamin et la ceinture qu'il désire tant . En plus, les deux hommes ont été entrainés dans la même salle par le même entraineur légendaire, Fernand Lopez ! L'UFC ne pouvait pas rêver mieux en termes de storytelling .