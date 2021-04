Conor McGregor vs Dustin Poirier : la trilogie est confirmée

Alors que le doute planait durant quelques jours sur la tenue de cette rencontre, l'UFC vient de confirmer le combat !

C'est officiel : Conor McGregor et Dustin Poirier vont s'affronter une 3ème et dernière fois dans l'octogone de l'UFC . Lors de leur dernière rencontre, en janvier, l'irlandais s'était incliné dans la deuxième reprise face au Diamond . Leur première rencontre remonte à 2014, le Notorious avait alors mi KO Dustin Poirier en 2 minutes . On aura donc le dénouement de cette trilogique épique lors de l'UFC 264, prévu pour le 10 juillet prochain. D'ailleurs, l’UFC 264 se déroulera à Las Vegas, à la T - Mobile Arena, et avec du public !

Des rumeurs d'annulation

En pleine promotion du combat, Conor McGregor est passé en mode machine de guerre sur les réseaux . En insultant Dustin Poirier de "consanguin", Conor McGregor a déclenché une avalanche de "Trash Talk" sur les réseaux sociaux . Il ira même jusqu'à dire a son adversaire que le combat est annulé « Le combat est terminé . Je vais affronter quelqu'un d'autre . Bonne chance avec ton contrat, gamin . » disait l'irlandais sur Twitter . Mais quoi que le Notorious en dise, le combat est officiellement dans les tuyaux comme le confirmait hier l'UFC et le journaliste spécialiste de l'UFC Ariel Helwani :

Conor a t - il faim ?

"Conor McGregor x Dustin Poirier III est officiel pour le 10 juillets à la T - Mobile Arena . Rempli selon Dana White . McGregor m'a dit il y a un instant : "J'ai signé mon contrat ce matin . Je vais trouer un nouvel anus à ce "Game" le 10 juillet . Le Mac est de retour à Son City !"" rapporte Ariel Helwani . Serait - ce le retour du Conor affamé des débuts ? La réponse en juillet .