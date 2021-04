Conor McGregor touche le jackpot en vendant sa marque de whisky

Conor McGregor a vendu sa marque de whisky pour ... 600 millions de dollars !

par Greg Godefroy

Une très belle opération encore pour The Notorious ! Entrepreneur averti, Conor McGregor a revendu la majorité des parts de sa marque de whisky Proper Twelve à Proximo Spirits pour 600 millions de dollars .

Conor McGregor, son agent Audie Attar et son partenaire financier Ken Austin ont donc revendu pour un montant faramineux la majorité de leurs parts au groupe de spiritueux qui détenait déjà 49% de la marque . Le champion de MMA a néanmoins gardé quelques parts et aura toujours un rôle actif dans la promotion de la marque devenue le premier whisky irlandais du monde . Une bonne nouvelle qu'il a partagé avec ses fans sur ses réseaux .

Wow ! ! En un peu moins de 3 ans, nous sommes passés d’un rêve au plus gros whisky irlandais au monde ! Un ÉNORME pas franchi pour le Proper No . Twelve aujourd’hui alors que nous passons maintenant à la prochaine phase de l’histoire de notre entreprise ! Merci aux fans d’Irish Whiskey du monde entier ! Proper Twelve est mon bébé pour la vie, et je ne fais que commencer à chauffer les tonneaux ici !

De quoi se faire un joli apport pour racheter, comme il le voulait, le club de Manchester United. . .

[ L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, faites attention ]