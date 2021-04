Conor McGregor : son sosie arrêté pour possession de drogues

Combattant de MMA ou dealer ? Difficile de différencier Conor McGregor de son sosie.

par Team Mouv'

Conor McGregor est un habitué des démêlés judiciaires . Mais pour une fois, ce n'est pas le combattant de MMA qui est impliqué dans cette affaire de possession de drogues . . . mais plutôt son sosie !

Le 11 février dernier à Stanwell, à l'ouest de Londres, Mark Nye est arrêté par la police pour possession et vente de drogues, et conduite sans permis. L'homme de 34 ans est interpellé alors qu'il tentait de se débarrasser de deux téléphones pré - payés . Il a non seulement dit aux policiers qu'il s'appelait "Connor", mais il avait aussi sur lui des centaines de cartes de visite avec "Mcgregor Enterprise" écrit au recto et "Best drops in Surrey" au verso . De plus, le dealer partage une légère ressemblance avec Conor McGregor : la même coupe de cheveux, le même regard et la longue barbe .

Le 9 avril, le dealer a été condamné à 2 ans et 9 mois de prison ferme .