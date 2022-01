Conor McGregor clashe Neymar

Conor McGregor s’en prend au joueur du Paris-Saint-Germain à la suite d’une photo prise avec son rival Charles Oliveira.

par Team Mouv'

Conor McGregor aime combattre sur le ring mais aussi sur les réseaux sociaux et l’irlandais prétendant au titre lighweight n’en a apparemment pas fini avec le Brésil et s’en est pris à Charles Oliveira, son concurrent, et Neymar en story Instagram.

Irlande VS Brésil

On le sait, le champion d’UFC irlandais Conor McGregor n’entretient pas une belle relation avec le Brésil. Ayant déjà combattu et gagné contre Diego Brandão et Jose Aldo il y a plusieurs années de cela, celui-ci aimerait maintenant s’attaquer à Charles Oliveira, le brésilien détenteur de la ceinture lighweight engendrant même une balle perdue pour le joueur de foot du Paris-Saint-Germain, Neymar Jr.

Après que Charles Oliveira a posté une photo sur son compte Instagram en compagnie du joueur parisien en décembre dernier, le Notorious a réagi dans une story sur Instagram indiquant vouloir “***fumer ces deux-là*”.**

Conor McGregor - capture story instagram

Conor McGregor, pour le moment absent des combats des suites d’une blessure du tibia lors d'un affrontement contre Dustin Poirier en juillet 2021, s’impatiente cependant à l’idée de s’en remettre et de pouvoir s’attaquer à Charles Oliveira alias “Do Bronx” (qui est d'ailleurs ouvert à cette idée) afin de récupérer la ceinture lightweight que le brésilien a obtenu après sa victoire lors de l’UFC 262 et qu’il ne cesse de défendre depuis.

En attendant, l’irlandais continue d'occuper son temps en taclant ses rivaux sur les réseaux sociaux et même le pauvre Neymar qui, soyons honnêtes, est loin d’avoir le gabarit adapté à un combat d’UFC face à McGregor mais qui est malheureusement une victime collatérale d’une simple photo souvenir entre deux légendes brésiliennes.