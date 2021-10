Conor McGregor aurait cassé le nez d'un DJ en Italie

En vacances en Italie, McGregor a encore fait parler de lui.

par Greg Godefroy

Retiré de la cage et en convalescence depuis sa défaite et sa blessure de juillet dernier contre Dustin Poirier, Conor McGregor en a profité pour aller passer quelques jours de vacances en Italie . Pour faire baptiser son fils au Vatican mais aussi pour casser des nez apparemment . Le DJ italien Francesco Facchinetti explique dans une story sur Insta qu'après avoir fait la fête avec lui, Conor McGregor l'a frappé et lui a cassé le nez .

À 2h30 cette nuit, j’ai été attaqué par M . McGregor . Le très célèbre McGregor, qui m’a frappé à la bouche, m’a cassé le nez devant dix témoins, ses amis et ses gardes du corps__ . Il m’a attaqué sans motivation, car nous avons parlé pendant plus de deux heures et nous nous sommes aussi amusés ensemble . J’aurais pu me taire et ne rien dire à personne, mais puisque je suis là pour le dire, je dois dire que cette personne est vraiment violente et dangereuse .

Une soirée qui avait apparemment bien commencé mais qui a mal fini, sans raison apparente selon le DJ italien qui a décidé de porter plainte .

"J’ai pris un coup de poing pour rien . Ce coup de poing pourrait aller à n’importe qui . Mes amis, ma femme ou d’autres amis . C’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre Conor McGregor en justice parce que c’est une personne violente et dangereuse . "

Sympas les vacances .