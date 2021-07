Conor McGregor affirme qu'il était déjà blessé avant de combattre Poirier

En plein rétablissement depuis sa défaite, le Notorious continue de chercher des excuses...

par Team Mouv'

Après s'être salement brisé le tibia contre Dustin Poirier lors de l'UFC 264, le combattant irlandais Conor McGregor vient de faire des déclarations troublantes sur ses réseaux sociaux . Dans une vidéo dans laquelle il apparait en chaise roulante, il donne des nouvelles rassurantes à ses fans concernant sa santé, mais il lance aussi des accusations grave à l'encontre de l'organisation qui l'aurait laissé monter blessé dans l'octogone .

"Quand est - ce que la jambe s’est cassée ? Demandez à l’UFC"

Conor affirme que "Ils savaient que j’avais une fracture de stress à la jambe avant d’entrer dans la cage . " . L'irlandais poursuit ses accusations : "J’étais blessé en allant au combat . Les gens me demandent : quand est - ce que la jambe s’est cassée ? Demandez à l’UFC, demandez à Dana White__, demandez au docteur de l’UFC . "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une blessure de l'entraînement ?

Selon Conor, il est possible que cette blessure soit due à un surentrainement : "J’avais des sparrings sans protection, et j’ai kické des genoux plusieurs fois . J’avais donc plusieurs fractures de stress au tibia, juste au - dessus de la cheville . Et j’avais des problèmes de chevilles, dus aux années à combattre tout le temps . " . . . Mais alors, si il savait lui - même qu'il ne pouvait pas compter sur sa cheville, pourquoi envoyer des coups de pied dès la première reprise avec la force d'une mulet ? ! Blessé ou pas en entrant dans la cage, quelque chose du côté de Conor McGregor ne s'est pas passé comme prévu .

En tout cas, l'Irlandais garde sa détermination légendaire : "Je suis motivé à revenir, plus fort que jamais . " promet l'ancien double champion . Avant cela, il va devoir passer par une longue période de convalescence. Le Notorious a été opéré de sa blessure ce 15 juillet 2021, soit le jour de son anniversaire .