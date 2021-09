Connor McGregor a failli se battre avec Machine Gun Kelly aux MTV VMA

Connor McGregor a lancé de l'eau sur Machine Gun Kelly aux MTV VMA et les vigiles l'ont empêché d'en venir aux mains.

La cérémonie des MTV Video Music Awards était haute en couleur niveau looks et niveau rebondissements . Le super champion de MMA Connor McGregor a lancé de l'eau sur Machine Gun Kelly aux MTV VMA et The Notorious

Du fight sur le tapis rouge

Ce dimanche soir 12 septembre 2021, au Barclays Center de Brooklyn The Notorious a voulu se battre avec Machine Gun Kelly . Selon Page Six le champion et le rappeur "se sont battus en haut du tapis" rouge et _"ont dû être séparés" ._Les vigiles ont tentés de garder McGregor au calme mais celui - ci lui a tout de même balancé de l'eau au visage de Machine Gun Kelly .

Les sources du magazine expliquent que "tout le monde criait" et que le champion "était prêt à lancer des poings" . Ils soulignent qu' "Ils se sont battus, puis ça s'est calmé et Conor s'est à nouveau jeté sur lui" . Les photographes "n'étaient pas contents" et "disaient qu'ils allaient boycotter Conor" parce qu'ils avaient peur que MGK et Megan Fox, sa petite - amie ne continuent pas leur montée sur le tapis rouge.

Comme le rapporte ETOnline, McGregor a nié que la bagarre ait eu lieu malgré les vidéos et photos . Il a balancé lors d'une interview qu'il ne connait pas Machine Gun Kelly et lui le clashe : "Je ne me bat pas avec des petits rappeurs vanilla boy . " Si la raison de ce fight n'est pas connue, des sources XXLmag affirment que la bagarre a commencé lorsque le champion de MMA a demandé une photo au rappeur et que celui - ci a refusé . Affaire à suivre . . .

