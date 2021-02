Ciryl Gane, on y est presque !

Ciryl Gane affronte Jairzinho Rozenstruik en main-event de l’UFC Vegas 20, pour gagner une place parmi le gratin mondial.

par Guillaume Duseaux

L’ascension continue pour Ciryl "Bon Gamin" Gane . Le Français, qui a débuté le MMA en 2018, et qui a fait ses débuts à l’UFC, l’organisation numéro 1 dans le monde, en août 2019, est désormais… 7e mondial de la catégorie . Bref, le pensionnaire du MMA Factory continue de confirmer tous les espoirs placés en lui ; mais le plus dur reste à venir . Ainsi, dans la nuit de samedi à dimanche, à Las Vegas, il s’attaque toutefois à un sacré morceau : Jairzinho "Bigi Boy" Rozenstruik, numéro 3 mondial, et machine à KOs .

Qui est Jairzinho Rozenstruik ?

Avant Ciryl Gane, c’était lui l’espoir montant et invaincu chez les lourds ! Ancien kickboxeur ( 76 - 8 - 2 ) , le Surinamien est arrivé à l'UFC en 2019 . . . pour se faire très rapidement un nom . Un an, quatre combats, pour autant de victoires par KO et surtout une première année dans l'organisation ponctuée par un KO dans les dernières secondes contre le légendaire Alistair Overeem . Rozenstruik n’a pas perdu de temps . Grâce à cette victoire, la nouvelle pépite de la catégorie obtenait le combat tant souhaité face au n°1 de la catégorie et autre machine de destruction : Francis Ngannou . Aussi et surtout, grâce à cette victoire, dans un combat où il était dominé, il montrait qu'il ne lâchait rien et à quel point il était durable . Au fil des rounds, et malgré les dommages, Rozenstruik conserve ainsi toujours son pouvoir de KO .

Le conte de fées s'arrêtait brusquement en mai 2020 pour Jairzinho . Et ce sont les poings de Ngannou qui sonnait le brutal retour sur terre : KO en 20 secondes seulement. Jairzinho est durable oui, mais face au commun des mortels . Contre le Predator, son absence de déplacement latéral s'est avérée fatale ; et son adversaire faisait respecter la hiérarchie . Pas abattu après avoir encaissé le tarif habituel spécial Ngannou, Rozenstruik est revenu en août dernier, pour une victoire par TKO au 2e round contre le vieillissant Junior Dos Santos . Face à Ciryl Gane, c'est désormais à lui de défendre sa position de numéro 3 de la catégorie . Il pourra compter sur la puissance de son bras arrière ( 11 victoires en carrière, 10 par KO ) , ses contres, et ses low - kicks pour faire la différence .

"En battant un mec comme Ciryl avec toute la hype qu'il a, alors celle - ci me reviendra . Le plus important est de gagner le combat, et de se sentir confiant . J’ai perdu contre Francis, mon ego a été un peu chahuté . Je suis revenu pour gagner contre Junior ensuite . " - Jairzinho Rozenstruik

Ciryl Gane, Mr . Perfect

Au - delà de son impeccable bilan de 7 - 0 en carrière, Ciryl Gane brille par sa capacité a totalement nullifier ses adversaires . Son entraîneur Fernand Lopez nous expliquait d’ailleurs que "lorsqu’on regarde Ciryl combattre, on a l’impression que tous ses adversaires sont mauvais… Puis on les regarde dans d’autres combats, et on se rend compte . . . " Jusqu’à maintenant, Gane a effectivement martyrisé la concurrence. Lors de son dernier combat, il s’est ainsi imposé par TKO au 2e round contre Junior Dos Santos exactement comme Rozenstruik . Sauf que face au Français, le Brésilien n’a donné que 10 coups, pour 28% de réussite . Face à Jairzinho, l’ancien champion avait terminé avec 24 coups… et 54% de réussite .

Jamais personne n’a réussi à le mettre dans le rouge, mais personne n’était aussi dangereux que Jairzinho Rozenstruik . Dans ce choc, Gane pourrait bien utiliser son jeu au sol face au Surinamien limité dans le domaine . Toujours est - il qu’en cas de nouvelle démonstration, le Français serait aux portes du combat pour le titre . Gane l’admet lui - même : "avec une victoire samedi, je serai dans la discussion . "

L’UFC Vegas 20 se déroule à partir de 23h ce samedi 27 février . La carte principale est diffusée en direct sur RMC Sport à partir de 2h matin .