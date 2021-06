Ciryl Gane veut son combat contre Francis Ngannou : "je suis prêt"

Vainqueur d’Alexander Volkov, Ciryl Gane veut jouer le titre contre Francis Ngannou.

par Team Mouv'

Très solide face à Alexander Volkov, au main event de l'UFC Vegas 30, Ciryl Gane qui a enchainé une 6ème victoire se dit prêt à affronter le champion en titre chez les poids lourds : Francis Ngannou .

Déterminé comme jamais

Ancien coéquipier de Francis au MMA Factory de Paris, Ciryl qui connait une ascension monumentale en UFC qu'il a seulement rejoint en août 2019, se sent vraiment serein et veut combattre pour le titre comme il l'a fait savoir juste après le combat . Le Bon Gamin sait ce qu'il veut et il n'a peur de personne. Maintenant, il va falloir discuter avec le boss Dana White pour qu'il valide l'idée et là les choses vont peut être se concrétiser .

Je pense qu’aujourd’hui que j’ai prouvé que je n’avais pas besoin d’un autre combat pour une chance au titre . Donc demain, si l’UFC veut me mettre pour le titre, je suis prêt

Des propos qu'il a confirmé en conférence de presse et on sent qu'il est bouillant pour affronter l'athlète camerounais .

"Je suis à l’aise avec ce combat si ça se produit . C’était dommage avant le titre . Maintenant, pour le titre, je suis vraiment à l’aise avec cette situation, car nous sommes nés dans la même équipe . Avant ça aurait été un peu dommage de s’affronter . Si demain nous combattons pour la ceinture, c’est beau pour nous, pour moi, pour lui ( Francis Ngannou ) , pour mon entraîneur et le MMA Factory__ ."