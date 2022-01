Ciryl Gane : un combat avec Jake Paul ? "J’accepte avec grand plaisir"

Avant son combat contre Francis Ngannou, Ciryl Gane se dit aussi prêt à affronter dans l'octogone le youtubeur Jake Paul.

par Greg Godefroy

Alors qu'il doit combattre le 22 janvier prochain contre Francis Ngannou pour la ceinture poids lourds UFC, Ciryl Gane continue de donner des interviews. Invité par le média Martial Lifestyle, Bon Gamin se dit prêt à affronter dans l'octogone le youtubeur Jake Paul.

Un nouveau défi pour le Bon Gamin ?

Si Jake Paul te propose un combat à 5 millions de dollars tu y vas ou pas ?

"Je préfèrerais que ce soit quelqu'un d'autre que Jake Paul mais j'accepte avec grand plaisir."

Ciryl Gane précisé ensuite sa pensée ( à 23min15 dans la video).

*"Moi je suis pas contre ces trucs qui se passe en ce moment. Je comprends ceux qui critiquent mais pour moi c'est du boulot. Faut juste être conscient que maintenant y a des passerelles qui se font et c'est pour le bien-être des athlètes. Alors peut être que l'image du sport en prend un coup mais c'est pas sûr. On sait que c'est du divertissement, pour moi ça me gêne pas."*

Jake Paul, qui s'est fait connaitre comme youtubeur, avait enchainé les combats de boxe avant d'annoncer vouloir se lancer dans le MMA il y a quelques semaines comme il l'avait annoncé à ESPN.

"Je ne vois pas pourquoi si je peux faire de la boxe à un niveau aussi élevé, je ne pourrais pas faire du MMA à un niveau aussi élevé. Je vais me faire entraîner par Jav Mendez, de la Team Khabib. C’est tout. Ils sont à terre. 100 %. Je dois d’abord faire 10-0, 12-0 en boxe et ensuite je me lancerai dans ce fight de MMA."

Afin de prouver encore un peu plus son sérieux, Jake Paul a même balancé il y a quelques jours une vidéo d'entrainement.

Alors bientôt un combat Paul-Gane ? L'histoire le dira mais le youtubeur doit encore être adoubé par le grand boss de l'UFC Dana White et ce n'est pas encore gagné...