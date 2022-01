Ciryl Gane sur Francis Ngannou : "Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi puissant"

Ciryl Gane s'est exprimé sur son ancien partenaire Francis Ngannou à quelques jours de leur combat à l'UFC.

par Greg Godefroy

C'est le combat que tout le monde attend. Le combat que les fans de MMA ont coché dans leur agenda depuis un bon moment. Le 22 janvier, Ciryl Gane affrontera Francis Ngannou pour la ceinture poids lourds UFC et alors que la pression commence à monter, les deux combattants ont été invités à réagir à une vidéo qui a refait surface du temps où les deux s'entrainaient ensemble.

Une vidéo qui n'a pas été du goût du Predator Francis Ngannou.

Quand ils veulent mettre en avant quelque chose, ils choisissent leurs images.

Une vidéo qui, il est vrai, met plutôt en avant Bon Gamin qui le reconnait volontiers. Dans une interview pour la Sueur, il donne son point de vue.

"Je pense qu’il a raison, cette vidéo me met en valeur. Très clairement cette vidéo me met en valeur. C’est comme dans tous les sparrings. Aujourd’hui, deux ou trois fois par semaine, je fais des sparrings avec Nassourdine (Imavov). Il y a des moments où c’est moi qui mène les échanges et il y a des moments où c’est lui qui mène les échanges. Tu as des bons et des mauvais passages dans tes différents sparrings, dans tes différentes semaines."

Dans cette interview, Ciryl Gane reconnait aussi sans problèmes la puissance du Predator.

*Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi puissant que lui. Aujourd’hui, que ce soit en boxe anglaise ou en MMA, je ne vois pas quelqu’un d’aussi puissant que lui.*

Vivement maintenant l'UFC 270 du 22 janvier.