Ciryl Gane révèle ses deux rappeurs français préférés du moment

Ciryl Gane dévoile ses rappeurs favoris.

par Team Mouv'

Streamer le temps de quelques soirées, Ciryl Gane s'est adonné à quelques confidences qui intéresseront les fans de rap.

SDM et Green Montana en tête de liste

Remis de sa défaite contre Francis Ngannou, Ciryl Gane s'adonne à son nouvel hobby, Twitch. En effet depuis fin janvier le combattant français enchaine les live sur la fameuse plateforme de stream afin de répondre et échanger avec ses fans. Le dernier en date avait lieu ce mercredi 23 février à 20h et a été l'occasion pour le poids lourd de MMA de parler musique et donner son Top 2 (et pas 3 finalement).

Interrogé par un internaute sur ses top artistes rap Ciryl a répondu : "un top 3 français ? Par rapport à ce que j'écoute en ce moment j'te dirai SDM j'aime beaucoup le flow, avec Green Montana aussi si on parle de flow". Le Bon Gamin n'a pas eu le temps de citer un troisième nom mais en a profité pour parler de B2O "Booba je suis pas forcement ultra fan, je préfère pas écouter en ce moment [ ... ] C'est juste en ce moment, après si tu prends sur un plan carrière bah oui c'est le numéro un incontestablement."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Alors qu'il avait déjà échangé avec Gazo, Ciryl Gane montre une nouvelle fois qu'il est un vrai amateur de rap français et notamment de l'équipe 92i. Il a même invité SDM à participer à l'un de ses lives Twitch, une association de colosses que l'on a hâte de voir.