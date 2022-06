Ciryl Gane affrontera Tai Tuivasa pour la première soirée UFC de l'histoire en France

Le duel Ciryl Gane-Tai Tuivasa officialisé.

par Team Mouv'

Très attendu par les fans, le premier évènement d'UFC arrivera en France très prochainement. Et pour l'occasion, Ciryl Gane remontera sur le ring pour affronter Tai Tuivasa lors du combat évènement de la soirée.

Un main-event de qualité

Prévu pour le 3 septembre prochain, le premier événement UFC de l'histoire en France se déroulera à Paris à l'Accor Arena. Si les rumeurs laissaient déjà entrevoir Ciryl Gane comme tête d'affiche et combattant principal de cette soirée exceptionnelle, c'est aujourd'hui officiel et on connait le nom de son adversaire.

En effet, comme annoncé par l'organisation de MMA ce mercredi 15 juin, le Bon Gamin rencontrera Tai Tuivasa, australien de 29 ans et troisième au classement de la catégorie poids lourds, dans un véritable choc des titans.

UFC - Gane VS Tuivasa

Un main-event de qualité qui donnera l'occasion à Gane de remonter sur le ring après sa défaite contre Francis Ngannou en janvier dernier et de, si la victoire s'offre à lui, retenter le titre.