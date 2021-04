Cédric Doumbé : pas du tout impressionné, il réagit au KO de Kamaru Usman

Cedric Doumbé n'a pas peur de Kamaru Usman, et il le lui fait savoir !

par Team Mouv'

Sur le ring ou sur les réseaux sociaux, "Le meilleur" a toujours eu la langue bien pendue . Cedric Doumbé, le champion incontesté du GLORY, était devant sa télé pour l'UFC 261 ce 25 avril et visiblement, la performance de Kamaru Usman le laisse de marbre.

C'est en tous cas ce qu'il a laissé entendre en réagissant sur Twitter à la victoire ( impressionnante ) d'Usman par KO dans la seconde reprise . Le nigérian vient en effet de s'emparer de la ceinture de champion des poids mi - moyens de l'UFC après avoir foudroyé Jorge Masvidal sur une droite puissante et parfaitement timée. Mais il en faut plus pour impressionner Doumced .

Le français provoque !

Dès la victoire d'Usman, Doumced s'est empressé de dégainer son téléphone pour provoquer le nouveau champion de l'UFC : "Usman avec moi c’est ko au 2e round !" prévient "Le meilleur" . Hyper - dominant dans sa catégorie et au sein de l'organisation Glory ( promotion internationale de kick - boxing ) il fait même miroiter un éventuel combat d'UFC : "Les gens sont impressionnés par lui ? attendez de me voir # UFC261" lance la star française .

Doumced à l'UFC ? !

Cédric Doumbé aurait donc l'UFC en ligne de mire. Il faut dire que dans sa catégorie en kick - boxing, aucun défi ne lui a résisté jusqu'ici et le champion français affiche un palmarès impressionnant de 82 combats pour 75 victoires ( 46 par KO ) 6 défaites et 1 nul . Connu pour son punch et ses combinaisons vicieuses, Cédric Doumbé serait un combattant redoutable avec des gants de 4oz aux poings ( contre 10oz au GLORY ) . "Nouveau challenge perso : être le meilleur en MMA . J'attend la fin de mon contrat avec le Glory" expliquait le champion à notre journaliste Greg Godefroy. Il a également expliqué s'entraîner au sol et en lutte régulièrement . . . affaire à suivre en 2022 ? "J'ai déjà discuté avec l'UFC, je peux vraiment rien dire" . . .

Usman au sommet

Mais même pour un tel boxeur, la performance de Kamaru Usman ce weekend à l'UFC reste très impressionnante . Connu pour sa lutte technique et son jeu de sol, le champion Nigérian a prouvé qu'il avait affiné son "stricking" debout jusqu'à le rendre quasiment létal, même pour un kick - boxeur avéré . Jorge Masvidal peut en témoigner . . . En attendant, Cédric a confirmé à Greg que sa revanche face à Groenhart allait se faire prochainement ! Il y a quelques jours, il participait en effet à La Causerie pour Mouv' .