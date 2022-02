Boxe : Tyson Fury veut affronter Francis Ngannou en 2023

Tyson Fury veut affronter Francis Ngannou en 2023 et il a déjà la date et le lieu.

par Greg Godefroy

Rien n'est encore officiel ou décidé mais ce serait très fort . Comme il le révèle dans une interview pour la chaine Youtube iFL TV, Tyson Fury a annoncé vouloir affronter sur un ring le champion poids lourds UFC Francis Ngannou en 2023 .

"Je vais affronter Francis Ngannou l’an prochain à Las Vegas, en février ou mars__ . On n’en a pas discuté pour cette année car j’ai des combats de boxe à faire . Mais l’an prochain, on pourra avoir des combats dingues . C’est un choc massif, deux champions des lourds qui face à face, et je crois qu’il peut battre des records de pay - per - view aux Etats - Unis . "

Et il est vrai que pour l'heure l'agenda du Gipsy King est plutôt chargé : la défense de sa ceinture WBC au printemps prochain contre Dillian Whyte, puis s'il le bat, il doit affronter ensuite le vainqueur de la revanche entre le champion WBA - IBF - WBO Oleksandr Usyk et Anthony Joshua pour devenir le premier champion du monde incontesté à quatre ceintures de l’histoire des lourds .

Tyson Fury pourra ensuite se concentrer sur ce combat contre Ngannou dont les contours sont encore assez flous .

"Si je bats Whyte et Usyk, car je pense que ce dernier va encore sortir vainqueur contre Joshua, je viserai un retour à Las Vegas en février ou mars pour le combat contre Ngannou . Si on arrive à s’accorder sur les termes . Ce serait plus savoureux avec un truc en plus, pas juste un combat de boxe conventionnel où il n’aurait probablement aucune chance de me battre à part s’il me met KO sur un punch . Donc peut - être dans une cage, peut - être avec des petits gants ou peut - être même sans gants . "

On a déjà hâte d'être en 2023 .