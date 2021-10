Boxe : l'entraineur de Deontay Wilder confirme qu'il s'est bien cassé la main

Deontay Wilder n'était pas à 100% sur la fin de son combat avec Tyson Fury. En cause : une main cassée.

par Greg Godefroy

C'était le combat que tous les fans de boxe attendaient : le choc entre Deontay Wilder et Tyson Fury pour la ceinture WBC des poids lourds . Un combat dont le Gipsy King est sorti vainqueur par TKO à la 11ème reprise . Bien plus en jambes que lors du combat 2 contre Fury en 2020, The Bronze Bomber n'a néanmoins pas pu être à 100% tout le long du combat à cause d'une main cassée .

Une blessure confirmée par son entraineur Malik Scott au micro de ESNews.

On a vu le médecin après, tout allait bien . Il a la lèvre éclatée, il s’est cassé la main, le doigt ou la phalange . Mais la vie continue .

Malik Scott qui s'est aussi confié sur la prestation de Tyson Fury .

J’ai toujours dit que Fury n’était pas bon, aujourd’hui il était très bon et presque génial__ . Après ce soir, je vais le considérer comme un grand combattant . Beaucoup de respect . Wilder était bon, Fury était meilleur . Le meilleur a gagné . Nous avons failli le battre . C’était une sacrée expérience . Je veux que Deontay se repose bien après ça . Je vais m’assurer qu’il le fasse .

Avant de remonter sur le ring et de pourquoi pas reconquérir une ceinture .