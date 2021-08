Boxe : Jake Paul annonce prendre sa retraite

Après sa victoire contre Tyron Woodley, le Youtubeur Jake Paul a annoncé prendre sa retraite.

par Greg Godefroy

24 ans et déjà à la retraite . Jake Paul, youtubeur aux millions de followers, s'était lancé un défi en 2018 : devenir boxeur .

Après des combats amateurs contre le youtubeur KSI, Paul s'était lancé dans le monde professionnel début 2020, et avec succès, puisqu'il en est à 4 victoires en 4 combats : contre le Youtubeur AnEsonGib, le basketteur professionnel Nate Robinson, l'ancien champion de MMA Ben Askren et donc Tyron Woodley, ancien champion UFC, qu'il a battu par décision partagée dans la nuit de dimanche à lundi . Une dernière victoire mais aussi des questions concernant l'avenir dans la boxe de Paul, des questions qui ont vite trouvé une réponse avec un message posté par le Youtubeur sur Twitter .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Statut mis à jour : boxeur à la retraite .

Alors véritable retraite ou moyen de faire grimper les enchères et les prix des pay - per - view pour son retour sur le ring ? Réponse certainement très vite . On rappelle que Conor McGregor a déjà pris sa retraite 3 fois et est toujours revenu . . .