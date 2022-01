Boxe : Francis Ngannou est déjà prêt à affronter Tyson Fury en 2022

Après sa victoire à l'UFC face à Ciryl Gane, Francis Ngannou pense déjà à affronter Tyson Fury sur un ring.

par Greg Godefroy

Il a déjà le regard braqué vers l'avenir. Alors que Francis Ngannou a conservé ce week end sa ceinture poids lourds UFC face au français Ciryl Gane lors de l'UFC270, The Predator a désormais des envies de boxe qu'il ne cache pas. Alors que les tensions sont bien présentes avec l'UFC et son boss Dana White et qu'il arrive au terme de son contrat de 8 combats avec la plus prestigieuse organisation de MMA, Francis Ngannou ne cache plus qu'il veut goûter à la boxe anglaise et a déjà peut être trouvé un adversaire de poids : Tyson Fury.

"La boxe va faire partie de ma carrière."

"J’ai connu le MMA et les choses se sont bien passées mais je n’ai jamais lâché de vue mon grand rêve de boxe. La boxe va faire partie de ma carrière. C’est une case à cocher. Si je signe un nouveau contrat avec l’UFC, il y aura la mention boxe anglaise dedans."

Une envie qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque Tyson Fury avait déjà, mi-janvier, appelé Ngannou à venir le combattre dans une vidéo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et après la victoire du Predator ce week end, le Gipsy King en a remis une couche sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Félicitations Francis mais si tu veux vraiment gagner de l'argent viens voir le Gipsy King."

Un appel entendu par Francis Ngannou qui a, dans la foulée, posté sur ses réseaux une affiche présentant leur futur combat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les hostilités sont lancées et on a hâte désormais de savoir si un tel combat pourra avoir lieu dans l'année.