Boxe : Deontay Wilder pense qu'il peut encore "nettoyer la catégorie" des poids-lourds

Dans une interview sur Instagram, l'américain a parlé de ses prochains combats et du futur de sa carrière.

par Team Mouv'

Comme d'habitude, Deontay Wilder a parlé franchement lors de son interview avec Marcus Watson ( journaliste spécialisé ) diffusée sur Instagram le 16 février 2021 .

L'ancien champion du monde WBC s'est confié sur ses plans pour ses prochains combats et sur son ambition chez les poids lourds . Il n'a pas hésité à pointer du doigt Andy Ruiz, Anthony Joshua et Tyson Fury et à déclarer qu'il voulait "__nettoyer la division".

Revenir après la défaite contre Fury

Mais avant de pouvoir à nouveau s'attaquer au haut du classement, Deontay Wilder devra certainement se tourner vers des adversaires légèrement moins bien placés comme par exemple Dillian Whyte, un combattant anglais que l'américain ignorait jusqu'ici . Selon Boxingnews24, c'est en tout cas ce que suggère Eddie Hearn, le fameux promoteur ( d'Anthony Joshua notamment ) .

Le cas Andy Ruiz

Le "Bronze Bomber" a également indiqué qu'il aimerait affronter Andy Ruiz, l'homme qui a fait plier Joshua en 2019 . Mais les 7 mois passés dans la peau du champion unifié des poids - lourds l'ont profondément transformé. Le mexicain préfère visiblement revenir tranquillement après 1 an et demi de vacances en affrontant le vétéran Chris Arreola . Cette rencontre devrait se faire au printemps 2021 .

Toujours aussi mauvais perdant

Deontay a toujours du mal à digérer sa défaite face à Tyson Fury, pire, il a la nie . "J'ai gagné ce combat, l'arbitre lui a donné plus de temps . Il a pensé que c'était la chose à faire, mais je l’avais mi K - O" assure l'américain . Il avait eu beaucoup de mal à se remettre de cette défaite face au Gypsy King . Tyson Fury de son côté à dit qu'il ne voulait plus combattre Wilder, il veut Joshua !